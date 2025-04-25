Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 25 апреля 2025Забота о себе

Мужчинам рассказали о трех способах повысить тестостерон без лекарств

Врач Вина: Для повышения тестостерона мужчинам необходимо отказаться от алкоголя
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Мужчины могут повысить уровень тестостерона в крови без лекарств, заявила врач Изабель Вина. О трех способах сделать это она рассказала изданию Infobae.

Прежде всего Вина посоветовала мужчинам отказаться от алкоголя, поскольку он способствует превращению тестостерона в эстрадиол ─ женский половой гормон. Также к его снижению приводит острый и хронический недостаток сна, поэтому необходимо хорошо высыпаться. Кроме того, врач заявила о важности похудения для повышения уровня тестостерона, так как избыток жира в организме негативно сказывается на его уровне.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам специалистки, каждое новое исследование ученых показывает важность тестостерона как для мужчин, так и для женщин, а люди в последнее время стали более восприимчивыми к его снижению. Падение этого показателя с возрастом является нормой, но образ жизни важен для поддержания уровня гормона в крови, заключила Вина.

Ранее уролог Андрей Кондрашов перечислил признаки нехватки тестостерона. По его словам, на это указывает плохая эрекция, из-за чего невозможно совершить половой акт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сдача территорий в Харьковской области и проход через Днепр. США могут выдвинуть России новые требования по Украине

    В США предложили Киеву уступить территории вместо гарантий безопасности

    Состояние здоровья бывшего президента Бразилии ухудшилось

    Российские бойцы несли на себе раненых сослуживцев на протяжении 10 километров

    Российские военные рассказали о пытках и голоде в украинском плену

    WSJ раскрыл личность самого близкого советника вице-президента США

    Лавров заявил о готовности России к сделке по Украине

    Левые партии ЮАР выступили против визита Зеленского в страну

    Россиян предупредили об опасности бесконтрольного приема популярного препарата

    Экс-министр Подмосковья напал на бывшую девушку и нанес ей множественные ранения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости