Мужчинам рассказали о трех способах повысить тестостерон без лекарств

Врач Вина: Для повышения тестостерона мужчинам необходимо отказаться от алкоголя

Мужчины могут повысить уровень тестостерона в крови без лекарств, заявила врач Изабель Вина. О трех способах сделать это она рассказала изданию Infobae.

Прежде всего Вина посоветовала мужчинам отказаться от алкоголя, поскольку он способствует превращению тестостерона в эстрадиол ─ женский половой гормон. Также к его снижению приводит острый и хронический недостаток сна, поэтому необходимо хорошо высыпаться. Кроме того, врач заявила о важности похудения для повышения уровня тестостерона, так как избыток жира в организме негативно сказывается на его уровне.

По словам специалистки, каждое новое исследование ученых показывает важность тестостерона как для мужчин, так и для женщин, а люди в последнее время стали более восприимчивыми к его снижению. Падение этого показателя с возрастом является нормой, но образ жизни важен для поддержания уровня гормона в крови, заключила Вина.

Ранее уролог Андрей Кондрашов перечислил признаки нехватки тестостерона. По его словам, на это указывает плохая эрекция, из-за чего невозможно совершить половой акт.