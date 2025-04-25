На Украине признали гибель военнопленных при крушении Ил-76

Замглавы МВД Тимченко признал гибель украинских пленных при крушении Ил-76

На Украине признали гибель своих военнопленных при крушении самолета Ил-76 в в Белгородской области после того, как по нему был нанесен удар ракетой Patriot. Об этом заявил заместитель главы МВД Леонид Тимченко в интервью украинскому изданию, на которое обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

По его словам, Киев получил более 500 фрагментов тел около 60 украинских пленных, которые находились в сбитом 24 января 2024 года Ил-76.

«Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об остатках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором было около 60 военнопленных? Останков с этого самолета вернули более 500», — сказал он.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил. Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в сбитом Ил-76 не было бойцов ВСУ.