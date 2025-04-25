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11:46, 25 апреля 2025Мир

На Западе испугались преимущества России над НАТО

Politico: Россия имеет уникальное преимущество над европейскими членами НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Европейские члены НАТО не в состоянии справиться с возможным нападением России, имеющей уникальное военное преимущество. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Politico.

«Нашей коллективной обороне необходимо мощное наземное присутствие, чтобы справиться с уникальным преимуществом России, которая может разместить свои силы у нашей границы», — заявил командующий вооруженными силами США и НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи.

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По словам генерала, вывод американских войск из Европы, возможность которого допускала администрация президента США Дональда Трампа, значительно снизит способности Европы обороняться и станет дорогостоящим мероприятием.

«Я советую сохранить нынешнюю расстановку сил», — подчеркнул Каволи.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет возможное размещение воинского контингента НАТО на Украине, которое обсуждают страны-участницы «коалиции желающих».

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