Названа причина потери терпения Трампом в отношении Зеленского

AC: Трамп бросит Украину, если Зеленский откажется заключать мир

Президент США Дональд Трамп может бросить Украину, если украинский лидер Владимир Зеленский откажется заключать мир. Об этом сообщает The American Conservative (AC).

«Если и Зеленский, и [президент России Владимир] Путин откажутся от сделки, или если это сделает только Зеленский, то Трамп действительно может бросить Украину в топку войны», — говорится в статье.

Как отмечает журнал, глава Белого дома теряет терпение в отношении Зеленского и, если президент Украины не примет американское предложение по урегулированию, украинцы могут отвернуться от Зеленского. Также уточняется, что Украине необходимо любой ценой избежать конфликта с Россией без помощи США.

Ранее Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются. Однако он подчеркнул, что ситуация остается хрупкой.