Названа причина потери терпения Трампом в отношении Зеленского

Президент США Дональд Трамп может бросить Украину, если украинский лидер Владимир Зеленский откажется заключать мир. Об этом сообщает The American Conservative (AC).
«Если и Зеленский, и [президент России Владимир] Путин откажутся от сделки, или если это сделает только Зеленский, то Трамп действительно может бросить Украину в топку войны», — говорится в статье.
Как отмечает журнал, глава Белого дома теряет терпение в отношении Зеленского и, если президент Украины не примет американское предложение по урегулированию, украинцы могут отвернуться от Зеленского. Также уточняется, что Украине необходимо любой ценой избежать конфликта с Россией без помощи США.
Ранее Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются. Однако он подчеркнул, что ситуация остается хрупкой.