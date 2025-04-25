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19:06, 25 апреля 2025Мир

Названа причина потери терпения Трампом в отношении Зеленского

AC: Трамп бросит Украину, если Зеленский откажется заключать мир
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп может бросить Украину, если украинский лидер Владимир Зеленский откажется заключать мир. Об этом сообщает The American Conservative (AC).

«Если и Зеленский, и [президент России Владимир] Путин откажутся от сделки, или если это сделает только Зеленский, то Трамп действительно может бросить Украину в топку войны», — говорится в статье.

Как отмечает журнал, глава Белого дома теряет терпение в отношении Зеленского и, если президент Украины не примет американское предложение по урегулированию, украинцы могут отвернуться от Зеленского. Также уточняется, что Украине необходимо любой ценой избежать конфликта с Россией без помощи США.

Ранее Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются. Однако он подчеркнул, что ситуация остается хрупкой.

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