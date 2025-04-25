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18:32, 25 апреля 2025Наука и техника

Опровергнут миф об агрессивности акул

Front Conserv Sci: Укусы акул могут быть защитной реакцией на действия человека
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Не все укусы акул связаны с охотой — часть из них может быть проявлением инстинкта самосохранения. К такому выводу пришли ученые из международной исследовательской группы, опубликовавшие работу в журнале Frontiers in Conservation Science.

Проанализировав случаи нападений в Полинезии и данные из глобальной базы Global Shark Attack Files, специалисты предположили, что около 5 процентов всех укусов акул могут быть реакцией на действия человека, которые хищник воспринимает как угрозу. Это может быть попытка коснуться животного, вытащить его на берег или, например, подводная охота с гарпуном.

Такие укусы, как правило, не смертельны, но могут быть болезненными. Исследователи сравнили их с укусами в обороне, характерными для наземных животных — например, медведей или крупных птиц. Часто перед нападением не наблюдается никаких предупреждающих сигналов, и реакция акулы может быть непропорциональна предполагаемой угрозе.

Авторы призывают пересмотреть отношение к подобным инцидентам и не считать акулу виновной в нападении, если оно спровоцировано действиями человека. Также они советуют не прикасаться к животному даже из благих намерений — например, если оно застряло на мели. Любое прикосновение может быть воспринято как угроза.

Исследователи подчеркивают: несмотря на устрашающий образ, большинство акул проявляют осторожность и избегают контакта с людьми. Лучший способ избежать укуса — не взаимодействовать с акулой физически.

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