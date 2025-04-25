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15:11, 25 апреля 2025Экономика

Названы возможные сроки начала снижения ключевой ставки в России

Аналитик Ващелюк: Ожидаем снижения ключевой ставки ЦБ до 20 % в июле или июне
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Банк России, сохранивший 25 апреля ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, скорее всего, приступит к ее снижению уже в ближайшие месяцы, считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, с комментарием которой по поводу решения регулятора ознакомилась «Лента.ру».

По ее словам, смена сигнала ЦБ на нейтральный, которую, как и неизменность ставки в 21 процент ранее предсказывали эксперты, повышает гибкость Центробанка в случае непредсказуемых изменений во внутренних или внешних условиях.

«В базовом сценарии ожидаем, что снижение ключевой ставки до 20 процентов состоится на июльском заседании. Однако не исключено, что регулятор примет такое решение уже в июне», — пишет Ващелюк, уточняя, что столь оперативное начало ослабления денежно-кредитной политики возможно в том числе при усилении оптимизма по поводу геополитики, сохранении крепкого рубля, ослаблении инфляции.

Согласно календарю решений ЦБ по ключевой ставке, ближайшие заседания его совета директоров по этом вопросу назначены на 6 июня и 25 июля.

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