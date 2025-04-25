«Нежелательный» украинец застрял в России из-за СВО

72.ru: Гражданина Украины не смогли выдворить из России из-за СВО

Гражданина Украины, чье пребывание в России признали нежелательным, не смогли выдворить из страны из-за специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Тюменской области Юрий Рябцев, пишет 72.ru.

Как пишет издание, мужчина ранее был осужден за преступление в России, в исправительной колонии он провел восемь лет и шесть месяцев. После его освобождения, МВД признало пребывание мужчины в стране нежелательным и приняло решение о депортации на родину.

Со слов общественника, 29-летний украинец застрял в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) уже на полгода. Каждый раз, когда срок содержания истекает, его продлевают через суд.

Рябцев пояснил, что из-за СВО мужчина буквально оказался в «бюрократической ловушке» — его не могут отправить на Украину напрямую, а через третьи страны депортация не осуществляется.

На сегодняшний день для решения этого вопроса направлено обращение уполномоченному по правам человека в российском регионе Олегу Датских. «Запросил (...), чтобы договаривались с уполномоченным по правам человека Украины», — заключил общественник.

Ранее в Екатеринбурге сыну участника СВО отказали в выплатах из-за родственников на Украине. Он обратился в суд.

