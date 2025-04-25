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20:58, 25 апреля 2025Бывший СССР

Окружение Порошенко объяснило причины иска его жены

Партия Порошенко назвала причиной иска жены желание защитить активы от санкций
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Причиной иска жены бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Марины является желание защитить его активы от введенных президентом страны Владимиром Зеленским санкций. Сообщение опубликовала партия Порошенко «Европейская солидарность» в своем Telegram-канале.

«Это продолжение попыток политической борьбы президента Зеленского против его предшественника и попыток его дискредитации на том же самом низком моральном уровне, как и все предыдущие ее проявления», — подчеркнули в пресс-службе партии.

Окружение Порошенко прокомментировало сообщения об иске супруги предпринимателя по разделу имущества и назвало намеки на развод продолжением «дискредитации на самом низком моральном уровне» со стороны Зеленского. В партии добавили, что иск является совместной тактикой защиты супругов от санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Ранее Порошенко пожаловался на невозможность купить кофе на заправке. Олигарх указал на арест активов по решению СНБО.

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