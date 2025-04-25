Опубликованы кадры разбившегося у берегов Таиланда пассажирского самолета

Очевидцы сняли на фото разбившийся у берегов Таиланда пассажирский самолет

Очевидцы сняли на фото разбившийся у берегов Таиланда пассажирский самолет. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

В результате происшествия погибли пять человек, еще один был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в море в городе Ча-Ам в провинции Петчабури примерно в 100 метрах от берега.

В марте в Пенсильвании потерпел крушение одномоторный самолет. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), крушение потерпел самолет Beechcraft Bonanza, на борту которого находились пять человек.