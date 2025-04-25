Осудивший СВО Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим

Музыкант Кортнев заявил, что готов помогать российским военнослужащим

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что готов помогать российским военнослужащим. Его слова приводит «Абзац».

По словам Кортнева, он уже оказывал поддержку людям, вынужденным покинуть Донбасс. Музыкант рассказал, что в его доме несколько месяцев жили мать с ребенком, которые потеряли кормильца и уехали из родного села. Артист добавил, что его жена помогла устроить мальчика в детский сад, когда семье предоставили жилплощадь.

«Я готов также рассмотреть вопрос помощи военнослужащим», — отметил Кортнев.

В 2022 году Кортнев раскритиковал проведение специальной военной операции (СВО). В феврале 2025-го он заявил, что не покидал Россию. Артист назвал ложью сообщения о том, что он переехал в США, и уточнил, что был там всего один раз за последние три года.

Ранее сообщалось, что имя Кортнева убрали из титров фильма «День радио». Музыкант заявил, что запрет на его выступления в России и исчезновение фамилии с афиш связано с тем, что руководители театров и концертных площадок хотят «перестраховаться».