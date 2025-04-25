Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:08, 25 апреля 2025Культура

Осудивший СВО Кортнев заявил о готовности помогать военнослужащим

Музыкант Кортнев заявил, что готов помогать российским военнослужащим
Ольга Коровина

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что готов помогать российским военнослужащим. Его слова приводит «Абзац».

По словам Кортнева, он уже оказывал поддержку людям, вынужденным покинуть Донбасс. Музыкант рассказал, что в его доме несколько месяцев жили мать с ребенком, которые потеряли кормильца и уехали из родного села. Артист добавил, что его жена помогла устроить мальчика в детский сад, когда семье предоставили жилплощадь.

«Я готов также рассмотреть вопрос помощи военнослужащим», — отметил Кортнев.

В 2022 году Кортнев раскритиковал проведение специальной военной операции (СВО). В феврале 2025-го он заявил, что не покидал Россию. Артист назвал ложью сообщения о том, что он переехал в США, и уточнил, что был там всего один раз за последние три года.

Ранее сообщалось, что имя Кортнева убрали из титров фильма «День радио». Музыкант заявил, что запрет на его выступления в России и исчезновение фамилии с афиш связано с тем, что руководители театров и концертных площадок хотят «перестраховаться».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

    Спецназ Росгвардии уничтожил командный пункт ВСУ на черниговском направлении

    Рекордную ключевую ставку в России сравнили с экспериментальным антибиотиком

    Мать российского участника СВО захотели депортировать из-за одной ошибки

    Российский девятиклассник не выжил после попытки остановить драку

    Популярный российский комик назвал провальными попытки найти вкусную еду в Париже

    Россиянин лег на рельсы перед движущимся поездом и попал на видео

    Лолита сообщила о росте народной любви из-за отмены концертов

    Москвичам пообещали символический снег перед праздниками

    61-летняя Лолита появилась на сцене в ультракоротком платье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости