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18:09, 7 апреля 2025Культура

Имя осудившего СВО Кортнева убрали из титров «Дня радио»

Певец Кортнев заявил о безразличии к цензуре его имени в титрах «Дня радио»
Ольга Коровина

Кадр: Фильм «День выборов»

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что его не беспокоит отсутствие его имени в титрах фильма «День радио» на телеканале «Дом кино». Комментарий артиста опубликовало издание Daily Storm в Telegram.

Канал «Дом кино» показал комедию «День радио» 1 апреля, убрав из титров имена актера Максима Виторгана, журналиста Михаила Козырева (признан Минюстом РФ иноагентом), музыкантов Максима Покровского (признан Минюстом РФ иноагентом) и Ильи Лагутенко. Зрители сообщили, что лидеров групп «Ногу свело», «Мумий Тролль» и «Вопли Видоплясова» полностью вырезали из фильма. Из титров исчезло также имя Кортнева, который не внесен в реестр иностранных агентов.

«Мне это глубоко безразлично. Пусть творят, что угодно», — заявил Кортнев. Он добавил, что запрет на его выступления в России и исчезновение фамилии с афиш связано с тем, что руководители театров и концертных площадок хотят «перестраховаться».

В 2022 году Кортнев раскритиковал проведение специальной военной операции (СВО). В феврале 2025-го он заявил, что не покидал Россию. Артист назвал ложью сообщения о том, что он переехал в США, и уточнил, что был там всего один раз за последние три года.

Ранее сообщалось, что «Дом кино» стер лицо эстрадной певицы Аллы Пугачевой из фильма «Ледокол». В середине картины на экране появляется календарь с фотографией артистки, но узнать ее на постере невозможно.

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