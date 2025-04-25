Патологоанатом разделась на работе до нижнего белья и спровоцировала скандал

Патологоанатом Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) решила подработать в секс-индустрии и попалась. Об этом пишет The Sun.

44-летняя Амели Уорнье, мать двоих детей, рассказала, что зарегистрировалась на платформе OnlyFans по совету друга. Во время эпидемии вируса COVID-19 она работала в больнице и решила сделать несколько интимных снимков. Женщина разделась до нижнего белья в комнате ожидания у морга и сфотографировалась.

По словам Уорнье, она опубликовала эту фотографию в профиле, но вскоре отключила его. В 2025 году она восстановила аккаунт, и снимок вернулся. На него и наткнулся один из коллег женщины. Он рассказал об этом других сотрудникам больницы и спровоцировал скандал.

Как отмечает Уорнье, ее коллеги не ожидали, что она способна на такое. «У них глаза вылезли из орбит», — добавила женщина. Она заявила, что ни о чем не жалеет. «У нас всего одна жизнь», — объяснила Уорнье.

NHS начала проверку. В службе здравоохранения отметили, что в их моргах необходимо соблюдать врачебную этику.

Ранее сообщалось, что в Великобритании воспитательницу католического детского сада отстранили от работы за съемки в порно. Аккаунт женщины на OnlyFans обнаружили родители ее воспитанников.

