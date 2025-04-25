Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в кружевном боди

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в черном кружевном боди

Американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя манекенщица предстала на размещенном снимке в черном шелковом халате и кружевном боди, сквозь ткань которого просвечивали трусы с высокой посадкой. Для своего наряда знаменитость подобрала босоножки на шпильке и золотые серьги. Кроме того, она сделала макияж в нюдовых тонах и распустила волосы.

В описании к посту звезда рассказала, что комплект нижнего белья был предоставлен брендом Victoria’s Secret.

Ранее сообщалось, что Грэм станцевала на камеру в откровенном образе. Тогда модель поделилась видео, в котором позировала в фотостудии. На ней было черное полупрозрачное платье длины мини.