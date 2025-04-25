Пушков: ЕК не запретит отдельным странам признать Крым российским вслед за США

Еврокомиссия (ЕК) не сможет запретить отдельным государствам признать Крым российской территорией вслед за Соединенными Штатами. О таких последствиях признания США принадлежности Крыма к РФ заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.

«Именно по этой причине в Брюсселе боятся признания Крыма российским со стороны США: у Еврокомиссии нет официальных полномочий запретить странам-членам ЕС пойти за Вашингтоном в этом вопросе», — написал сенатор.

Пушков полагает, что такое событие станет причиной глубокого раскола в Европе и нанесет удар по репутации Брюсселя как централизованного аппарата, отвечающего за функции правительства ЕС. Политик отметил, что Евросоюз не представляет собой единое государство и позиции стран внутри сообщества могут быть полярны.

«Признание Крыма российским со стороны ЕС может рассматриваться как политическая декларация, но с правовой точки зрения — это полная бессмыслица, поскольку Крым находится за пределами его юрисдикции», — подытожил парламентарий.

Ранее издание Washington Post (WP) сообщило, что сделка, которую США предложат в рамках урегулирования конфликта на Украине, вероятно, будет включать признание Крыма российским со стороны Вашингтона. Кроме того, в рамках соглашения Киев не получит гарантии безопасности.