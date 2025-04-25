Появились кадры из атакованного десятками беспилотников ВСУ Крыма

В сети появились кадры со взрывами из атакованного беспилотниками ВСУ Крыма

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Крыма. Их публикует Telegram-канал «ЧП Севастополь».

На видеозаписи слышно несколько звуков взрывов, за которым следуют вспышки. Затем появляется жужжащий звук мотора пролетающего мимо беспилотника.

ВСУ атаковали Крым в ночь на пятницу, 25 апреля. Жители сообщили о массированном налете беспилотников и многочисленных взрывах. Громкие звуки, как уточнялось, были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки.

По данным Минобороны, за ночь над Крымом сбили 59 беспилотников, еще 11 перехватили над Черным морем. Всего над Россией за ночь сбили 79 беспилотников.