Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 25 апреля 2025Россия

Появились кадры из атакованного десятками беспилотников ВСУ Крыма

В сети появились кадры со взрывами из атакованного беспилотниками ВСУ Крыма
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Крыма. Их публикует Telegram-канал «ЧП Севастополь».

На видеозаписи слышно несколько звуков взрывов, за которым следуют вспышки. Затем появляется жужжащий звук мотора пролетающего мимо беспилотника.

ВСУ атаковали Крым в ночь на пятницу, 25 апреля. Жители сообщили о массированном налете беспилотников и многочисленных взрывах. Громкие звуки, как уточнялось, были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки.

По данным Минобороны, за ночь над Крымом сбили 59 беспилотников, еще 11 перехватили над Черным морем. Всего над Россией за ночь сбили 79 беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного десятками беспилотников ВСУ Крыма

    Россиянина арестовали за инсценировку разбойного нападения

    Капризов оформил дубль и вывел «Миннесоту» вперед в серии плей-офф НХЛ

    На Западе допустили согласие Зеленского на план Трампа по Крыму

    Цены на пиво в России заметно выросли

    Российский военный рассказал о выставленных в Курской области ловушках ВСУ

    Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась фигурой на фото в бикини

    Раскрыто число поставленных в зону СВО детекторов «Птицелов»

    «Вы что, не верите президенту Соединенных Штатов?» Лавров шуткой ответил журналистке на вопрос о визите Уиткоффа в Москву

    В Госдуме назвали условия для получения перерасчета пенсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости