Украина за ночь выпустила 79 беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 79 дронов ВСУ над пятью регионами и Черным морем

В ночь на пятницу, 25 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 79 беспилотников по России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, всего под удар попали пять регионов России и Черное море, где беспилотники сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО). Попытка атаки была предпринята с 20:10 24 апреля до 6:00 25 апреля по московскому времени.

Больше всего беспилотников — 59 — сбили над Крымом. Еще 11 перехватили над акваторией Черного моря, еще по 4 — над Курской и Белгородской областями, по два — над Курской и Нижегородской областями, один — над Ивановской областью.

Вечером 24 апреля Минобороны сообщало, что над Черным морем и Курской областью перехватили беспилотники ВСУ. Тогда силы ПВО всего сбили пять летательных аппарата.