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19:21, 25 апреля 2025Из жизни

Принцу Уильяму надоела работа члена королевской семьи

The Times: Принц Уильям откажется от личного участия в официальных мероприятиях
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Jane Barlow / Pool / Reuters

Принца Уильяма не устраивает работа, которую обычно делают члены британской королевской семьи. Об этом сообщает издание The Times.

Работа королевской особы подразумевает личное участие в официальных мероприятиях и поддержку благотворительных организаций. В свое время королева Елизавета II каждый год посещала сотни мероприятий и поддерживала сотни благотворительных организаций. Еще активнее была ее дочь — принцесса Анна.

Источники The Times, знакомые с намерениями Уильяма, утверждают, что ему надоели бесчисленные мероприятия, сводящиеся к перерезанию ленточек. Он считает, что подобный подход действовал лишь во времена господства традиционных медиа и уже утратил смысл.

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Как пишет The Times, принц стремится изменить свою роль, отказавшись от поддержки значительной доли благотворительных организаций. Освободившиеся ресурсы будут направлены на реализацию проектов, которые он считает более эффективными.

Ранее сообщалось, что самым популярным членом королевской семьи, по данным социологических опросов, оказалась супруга Уильяма Кейт Миддлтон. К ней хорошо относятся 76 процентов британцев. Сам принц занимает второе место с 73 процентами. При этом у него несколько больше ненавистников: 21 процент против 15 процентов у Кейт.

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