Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:57, 25 апреля 2025Силовые структуры

Призывавшего к смене власти в России жителя Владивостока осудили

Жителя Владивостока осудили за призывы к смене власти и слова о теракте Треповой
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Жителя Владивостока осудили на 6,5 лет тюремного заключения за призывы к смене власти и оправдательные слова о теракте, совершенном Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом говорится в материалах суда в Приморском крае, с которыми ознакомились РИА Новости.

По данным суда, сотрудники ФСБ проверили деятельность Карабалина Р.Р. 1994 года рождения в интернете. Он «разместил в общедоступном чате несколько публичных обращений, содержащих призывы к смене режима в РФ путем разжигания гражданской войны или осуществления военного переворота, а также оправдывающих совершенный Треповой Д.Е. в апреле 2023 года террористический акт», — уточняется в сообщении.

Фигуранта признали виновным в двух преступлениях по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Помимо тюремного срока, ему запретили на 4,5 года публиковать обращения в интернете. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Челябинской области жителя обвинили в государственной измене за финансирование украинской организации. Он также публиковал в сети посты с призывами к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крым подвергся массовому налету дронов ВСУ. Жители полуострова сообщили о многочисленных взрывах

    В Германии заявили о возможных последствиях предложения Трампа по Крыму

    Россиянин пошел в баню Голландии и описал опыт фразой «приятнее, когда организует девушка»

    Шойгу раскрыл число фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

    Силуанов заявил об исторически минимальной безработице

    Пользователям рассказали об опасности загадочной папки в Windows

    Тренер рассказала о запрете на длинные ногти российской пловчихе-рекордсменке

    Малышева отчитала россиян за одну особенность поведения

    Появились кадры мощного пожара в белгородском Новом Иерусалиме после атаки ВСУ

    В России выросли продажи одного напитка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости