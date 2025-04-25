Призывавшего к смене власти в России жителя Владивостока осудили

Жителя Владивостока осудили за призывы к смене власти и слова о теракте Треповой

Жителя Владивостока осудили на 6,5 лет тюремного заключения за призывы к смене власти и оправдательные слова о теракте, совершенном Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом говорится в материалах суда в Приморском крае, с которыми ознакомились РИА Новости.

По данным суда, сотрудники ФСБ проверили деятельность Карабалина Р.Р. 1994 года рождения в интернете. Он «разместил в общедоступном чате несколько публичных обращений, содержащих призывы к смене режима в РФ путем разжигания гражданской войны или осуществления военного переворота, а также оправдывающих совершенный Треповой Д.Е. в апреле 2023 года террористический акт», — уточняется в сообщении.

Фигуранта признали виновным в двух преступлениях по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Помимо тюремного срока, ему запретили на 4,5 года публиковать обращения в интернете. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Челябинской области жителя обвинили в государственной измене за финансирование украинской организации. Он также публиковал в сети посты с призывами к осуществлению террористической и экстремистской деятельности.