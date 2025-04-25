Раскрыто истинное мнение администрации Трампа по отмене санкций против России

Администрация Трампа назвала чепухой информацию о снятии санкций с России

Администрация президента США Дональда Трампа, включая государственного секретаря США Марко Рубио и спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа, назвала «чепухой» информацию о проведении переговоров по снятию санкций с России в энергетике. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В частности, так они отреагировали на информацию журнала Politico, согласно которой чиновники вели переговоры с российскими коллегами по вопросам энергетики, как одного из условий мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Это ложь. Ни один из нас не вел никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках мирного соглашения с Украиной. Это просто полностью вымышленный и безответственный репортаж Politico, издания третьего сорта. Если у них есть хоть капля журналистской честности, они полностью откажутся от этой выдумки», — отметили представители администрации Трампа в совместном заявлении Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы ответить на вопрос об ужесточении санкций против России через неделю. Он указал, что хочет рассмотреть сначала возможности достижения мирного урегулирования на Украине.