Трамп высказался о планах ужесточить санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы ответить на вопрос об ужесточении санкций против России через неделю. Об этом он сообщил журналистам в процессе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.
«Я хочу посмотреть, сможем ли мы заключить сделку. Нет причин отвечать на него сейчас», — высказался американский лидер о планах по поводу антироссийских санкций.
Ранее Трамп заявил, что следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты нацелены «закончить эту войну» и сделать это быстро.