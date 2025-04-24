Трамп высказался о планах ужесточить санкции против России

Трамп захотел ответить на вопрос об ужесточении санкций против РФ через неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы ответить на вопрос об ужесточении санкций против России через неделю. Об этом он сообщил журналистам в процессе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

«Я хочу посмотреть, сможем ли мы заключить сделку. Нет причин отвечать на него сейчас», — высказался американский лидер о планах по поводу антироссийских санкций.

Ранее Трамп заявил, что следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты нацелены «закончить эту войну» и сделать это быстро.