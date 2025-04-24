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22:54, 24 апреля 2025Мир

Трамп высказался о планах ужесточить санкции против России

Трамп захотел ответить на вопрос об ужесточении санкций против РФ через неделю
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы ответить на вопрос об ужесточении санкций против России через неделю. Об этом он сообщил журналистам в процессе протокольной съемки на его встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

«Я хочу посмотреть, сможем ли мы заключить сделку. Нет причин отвечать на него сейчас», — высказался американский лидер о планах по поводу антироссийских санкций.

Ранее Трамп заявил, что следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты нацелены «закончить эту войну» и сделать это быстро.

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