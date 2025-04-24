Трамп рассказал о нескольких важных днях для переговоров по Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по урегулированию на Украине. Такое заявление политик сделал во время общения с журналистами в рамках встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, пишет ТАСС.
«Мы хотим закончить эту войну. Мы хотим закончить ее быстро. И я думаю, что мы добились большого прогресса. И мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», — подчеркнул он.
Кроме того, Трамп выразил уверенность в возможности скорой выработки мирной договоренности. Ее примут как Москва, так и Киев, заверил политик.
Ранее Дональд Трамп рассказал, что у него есть собственный дедлайн по урегулированию конфликта на Украине, однако предпочел не раскрывать его конкретные сроки. До этого в Белом доме посетовали, что президент Штатов разочарован ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Трамп также выразил уверенность, что глава РФ Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине.