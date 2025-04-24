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21:26, 24 апреля 2025Мир

Трамп рассказал о нескольких важных днях для переговоров по Украине

Трамп: Следующие несколько дней будут важны для переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Samuel Corum — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что следующие несколько дней будут очень важны для переговоров по урегулированию на Украине. Такое заявление политик сделал во время общения с журналистами в рамках встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, пишет ТАСС.

«Мы хотим закончить эту войну. Мы хотим закончить ее быстро. И я думаю, что мы добились большого прогресса. И мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней», — подчеркнул он.

Кроме того, Трамп выразил уверенность в возможности скорой выработки мирной договоренности. Ее примут как Москва, так и Киев, заверил политик.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что у него есть собственный дедлайн по урегулированию конфликта на Украине, однако предпочел не раскрывать его конкретные сроки. До этого в Белом доме посетовали, что президент Штатов разочарован ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Трамп также выразил уверенность, что глава РФ Владимир Путин прислушается к призыву прекратить удары по Украине.

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