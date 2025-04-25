Раскрыты предложения США по завершению конфликта на Украине. Как Вашингтон хочет поступить с Крымом и новыми регионами России?

Reuters: Киев готов начать переговоры с Москвой после полного прекращения огня

Агентство Reuters ознакомилось с документом, в котором озвучены предложения США по прекращению боевых действий между Россией на Украиной. Он был представлен европейским чиновникам спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на встрече в Париже 17 апреля. Проект урегулирования конфликта между двумя странами, в частности, предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области.

Кроме того, Вашингтон предлагает дать Украине возможность восстановить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), что управление объектом перешло США, а электроэнергия распределялась между обеими сторонами, а также над Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС). Также американская сторона хочет обеспечить для Киева беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Что касается России, то Соединенные Штаты готовы де-юре признать Крым и фактические закрепить за Москвой контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), частью Запорожской и Херсонской областей.

Стив Уиткофф Фото: Ludovic Marin / Reuters

Что еще предлагают США?

В документе, помимо территориального вопроса, также поднимается вопрос прекращения огня, гарантий безопасности для Украины и экономический.

В рамках соглашения Вашингтон предлагает обеим сторонам конфликта обеспечить постоянное прекращение огня и немедленно приступить к переговорам по его технической реализации.

Также американцы обещают предоставить Киеву надежные гарантии безопасности. Контролировать их соблюдение будет специальная группа европейских гстран и желающих неевропейских государств. Кроме того, Украина должна будет отказаться от стремлений по вступлению в НАТО и ЕС.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Экономическая составляющая документа подразумевает сотрудничество США и Украины в этой сфере, заключение соглашения о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном. Украине также обещают помощь с восстановлением и финансовую компенсацию.

С России же предлагается снять санкционные ограничения, введенные с 2014 года, и обеспечить ей экономическое сотрудничество с США в сфере энергетики и других промышленных секторов.

Украина и Европа сделали ответные предложения

По данным Reuters, Украина и Европа в ответ на план США по урегулированию конфликта выдвинули встречные предложения. Среди них — немедленное полное и безоговорочное прекращения огня в небе, на суше и на море. В таком случае, уточняет агентство, Киев будет готов немедленно начать переговоры с Москвой.

Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня. ﻿﻿Территориальные переговоры начинаются с определения линии контроля

Кроме того, в рамках предложений по территориальным вопросам Киев и ЕС требуют передать Украине контроль над ЗАЭС и Каховской ГЭС, разрушенной летом 2023 года. Инициатива также предусматривает предоставление Киеву права на беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

