Агентство Reuters ознакомилось с документом, в котором озвучены предложения США по прекращению боевых действий между Россией на Украиной. Он был представлен европейским чиновникам спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на встрече в Париже 17 апреля. Проект урегулирования конфликта между двумя странами, в частности, предусматривает возврат Киеву территории в Харьковской области.
Кроме того, Вашингтон предлагает дать Украине возможность восстановить контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), что управление объектом перешло США, а электроэнергия распределялась между обеими сторонами, а также над Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС). Также американская сторона хочет обеспечить для Киева беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
Что касается России, то Соединенные Штаты готовы де-юре признать Крым и фактические закрепить за Москвой контроль над территориями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), частью Запорожской и Херсонской областей.
Что еще предлагают США?
В документе, помимо территориального вопроса, также поднимается вопрос прекращения огня, гарантий безопасности для Украины и экономический.
В рамках соглашения Вашингтон предлагает обеим сторонам конфликта обеспечить постоянное прекращение огня и немедленно приступить к переговорам по его технической реализации.
Также американцы обещают предоставить Киеву надежные гарантии безопасности. Контролировать их соблюдение будет специальная группа европейских гстран и желающих неевропейских государств. Кроме того, Украина должна будет отказаться от стремлений по вступлению в НАТО и ЕС.
Экономическая составляющая документа подразумевает сотрудничество США и Украины в этой сфере, заключение соглашения о полезных ископаемых между Киевом и Вашингтоном. Украине также обещают помощь с восстановлением и финансовую компенсацию.
С России же предлагается снять санкционные ограничения, введенные с 2014 года, и обеспечить ей экономическое сотрудничество с США в сфере энергетики и других промышленных секторов.
Украина и Европа сделали ответные предложения
По данным Reuters, Украина и Европа в ответ на план США по урегулированию конфликта выдвинули встречные предложения. Среди них — немедленное полное и безоговорочное прекращения огня в небе, на суше и на море. В таком случае, уточняет агентство, Киев будет готов немедленно начать переговоры с Москвой.
Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня. Территориальные переговоры начинаются с определения линии контроля
Кроме того, в рамках предложений по территориальным вопросам Киев и ЕС требуют передать Украине контроль над ЗАЭС и Каховской ГЭС, разрушенной летом 2023 года. Инициатива также предусматривает предоставление Киеву права на беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.