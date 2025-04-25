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13:38, 25 апреля 2025Бывший СССР

Украина и Европа сделали предложение по переговорам о территориях

Киев и Брюссель предложили начать переговоры о территориях после перемирия
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Киев и Брюссель в рамках встречного предложения США по урегулированию конфликта на Украине предложили начать переговоры о территориях с Россией достижения перемирия. Об этом сообщает Reuters.

«﻿﻿Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня. ﻿﻿Территориальные переговоры начинаются с определения линии контроля», — говорится в опубликованном агентством тексте документа.

Кроме того, в рамках предложений по территориальным вопросам Украина и Европейский Союз требуют передать Киеву контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и Каховской гидроэлектростанцией (ГЭС), разрушенной летом 2023 года. Инициатива также предусматривает предоставление Киеву права на беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Помимо этого, от США требуют отказаться от требований по ограничению вооружения Киева и размещения европейских войск на территории страны, и предоставить Киеву гарантии безопасности.

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