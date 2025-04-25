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15:38, 25 апреля 2025Россия

Ритуальщики по ошибке причислили россиянина к мертвым и приехали к его семье с услугами

В Уфе ритуальщики причислили мужчину к мертвым и приехали к его семье с услугами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе ритуальщики по ошибке причислили мужчину к мертвым и приехали к его семье навязывать услуги. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, 51-летнему россиянину стало плохо за рулем. Бригада скорой помощи увезла его в отделение кардиологии, там автомобилисту сделали шунтирование.

Родственники уфимца о случившемся не знали. Около полуночи к ним наведались сотрудники ритуального бюро. Они объявили жене и матери мужчины, что его не стало, а следом предложили свои услуги.

Шокированные женщины начали обзванивать родственников. Брат мужчины направился в больницу. Там ему рассказали, что в журнале есть отметка о смерти. Вместе с тем выяснилось, что якобы усопший пытался позвонить семье.

В Минздраве родным объяснили, что произошла техническая ошибка, когда пациента переводили из реанимации в кардиологию. Как данные могли оказаться у ритуальщиков, в ведомстве не раскрыли.

Ранее массовая драка на кладбище в Омской области попала на видео.

ЖЗЛ
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