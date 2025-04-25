Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:39, 25 апреля 2025Забота о себе

Россиян предостерегли от лечения БАДами

Терапевт Ольга Чистик предостерегла россиян от лечения болезней БАДами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Биологически активные добавки (БАДы) могут быть полезны для восполнения микроэлементов в организме и поддержания активности, но их нельзя воспринимать как полноценное лекарство, отметила терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. В беседе с «Лентой.ру» она предостерегла россиян от лечения такими препаратами.

«Добавки имеют в своем составе такие дозы активных веществ, которые помогают восполнить дефициты и поддержать общее хорошее состояние. Также сами компоненты нередко имеют растительное происхождение, чья результативность терапии тоже не доказана. Потому у БАДов нет сертификации как лекарственного средства», — объяснила она.

Материалы по теме:
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023

Чистик отметила, что БАДы могут быть эффективны в профилактике заболеваний и поддержании общего здоровья, особенно когда речь идет о восполнении дефицита витаминов и минералов. Кроме того, они могут усиливать эффективность лекарств или снижать потребность в них, особенно в ситуациях, когда организму нужна дополнительная поддержка.

При этом терапевт подчеркнула, что эффективность БАДов для лечения заболеваний не доказана, а принимать их можно только по назначению врача.

Ранее фармацевт Ариана Медизейд посоветовала не тратить впустую деньги на три пищевые биодобавки, так как они абсолютно бесполезны для здоровья. Первая рекомендация Медизейд — не принимать витамин D в чистом виде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выковал путь героя». Сын замдиректора ЦРУ погиб в зоне СВО. Он хотел получить гражданство России и публиковал видео с Путиным

    Москвичей предупредили о температуре ниже нуля

    В Раде назвали последствие признания Крыма российским

    Гузеева рассказала о вызове на ковер к Эрнсту

    Блогерша поделилась секретом стюардесс для защиты вещей в чемодане от помятости

    В честь 80-летия Победы Сбер провел масштабную общероссийскую акцию Огонь Памяти

    В России назвали сроки сохранения ключевой ставки на высоком уровне

    Бьянка Цензори назвала одно условие для сохранения брака с Канье Уэстом

    МИД России заявил о причастности украинских спецслужб к убийству генерала Москалика

    В Белом доме рассказали о ежедневных мыслях Трампа об Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости