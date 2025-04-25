Россиян предостерегли от лечения БАДами

Терапевт Ольга Чистик предостерегла россиян от лечения болезней БАДами

Биологически активные добавки (БАДы) могут быть полезны для восполнения микроэлементов в организме и поддержания активности, но их нельзя воспринимать как полноценное лекарство, отметила терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик. В беседе с «Лентой.ру» она предостерегла россиян от лечения такими препаратами.

«Добавки имеют в своем составе такие дозы активных веществ, которые помогают восполнить дефициты и поддержать общее хорошее состояние. Также сами компоненты нередко имеют растительное происхождение, чья результативность терапии тоже не доказана. Потому у БАДов нет сертификации как лекарственного средства», — объяснила она.

Чистик отметила, что БАДы могут быть эффективны в профилактике заболеваний и поддержании общего здоровья, особенно когда речь идет о восполнении дефицита витаминов и минералов. Кроме того, они могут усиливать эффективность лекарств или снижать потребность в них, особенно в ситуациях, когда организму нужна дополнительная поддержка.

При этом терапевт подчеркнула, что эффективность БАДов для лечения заболеваний не доказана, а принимать их можно только по назначению врача.

Ранее фармацевт Ариана Медизейд посоветовала не тратить впустую деньги на три пищевые биодобавки, так как они абсолютно бесполезны для здоровья. Первая рекомендация Медизейд — не принимать витамин D в чистом виде.

