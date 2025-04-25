Россиян предупредили о вреде шашлыков на майские праздники

Диетолог Дианова: Для шашлыков в праздники лучше выбирать курицу, рыбу и индейку

Красное мясо на майских шашлыках может обернуться проблемами со здоровьем, лучше отдавать предпочтение курице, рыбе и индейке и стараться не выпивать в больших количествах, считает врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Об этом она рассказала «Ленте.ру». В одной тарелке на майских шашлыках должна быть четверть мяса, четверть углеводов и две четверти овощей и зелени, советует эксперт.

«Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, как от самого красного мяса, так и от сосисок», — считает Дианова.

При жарке мяса на открытом огне образуются канцерогенные вещества, особенно это касается обуглившихся частей шашлыка, которые надо срезать и не есть, заключила эксперт.

В жирном мясе будет больше трансжиров, поэтому изначально нужно отдавать предпочтение к нежирным сортам, добавила диетолог. Нужно стараться минимизировать красное мясо – говядину, свинину, баранину и включить в шашлыки другие виды мяса: курица менее вредная, это может быть индейка, но она требует усиленного маринования, отметила эксперт. Также полезным вариантом будет рыба, которую проще готовить и не надо мариновать.

«У меня, как у гепатолога, после майских праздников всегда пик заболеваемости алкогольных гепатитов, желчнокаменных болезней, панкреатитов и отравлений пищевых. Это тоже опасность от шашлыков, когда где-то нарушен был температурный режим и мясо, которое мы используем, до конца не прожарилось и перед этим было обсеменено непонятными бактериями», — отметила диетолог.

Она призвала россиян меньше выпивать на майские праздники под шашлык и не принимать алкоголь пока жарится мясо.

Именно с приемом пищи выпить один напиток. Либо одна стопка водки, либо один бокал примерно 120-130 миллилитров красного сухого вина для тех, у кого нет желчнокаменных болезней. (…) Либо это 330 миллилитров пива Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог

Что касается количества шашлыка, диетолог считает, что оптимальный для здоровья объем съеденного мяса — не более одного шампура. Лучшим гарниром к мясу может быть слегка поджаренный хлеб, картофель и свежая зелень. Придерживаться нужно принципа: четверть белка, четверть углеводов и две четверти овощей и зелени и не более одного выпитого за один прием пищи.

До и после приемов пищи нужны подвижные игры. Постараться не есть и не пить постоянно, потому что в таком случае будет панкреатит. Переберет человек алкоголем, переест жирной жаренной пиши, давление подскочит, запор будет через день-два Нурия Дианова врач-гастроэнтеролог

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