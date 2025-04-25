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16:41, 25 апреля 2025Забота о себе

Россиянам дали советы по сохранению здоровых генов

Профессор Гущин: Для сохранения здоровых генов нужно правильно питаться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Заведующий кафедрой медицинской генетики Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Сеченовского университета, доктор биологических наук, профессор Владимир Гущин дал россиянам советы по сохранению здоровых генов. В беседе с «Известиями» он заявил, что правильное питание, умственная и физическая активности и своевременная вакцинация помогут избежать повреждения структуры ДНК.

«А еще обязательно должны быть баланс и гармония в жизни, нужно поддерживать высокий интерес к жизни, стараться меньше контактировать с мутагенными источниками окружающей среды, например, избыточным воздействием ультрафиолетовых лучей. Тогда здоровья, в том числе генетического, хватит на всю жизнь», — заверил Гущин.

По словам специалиста, о здоровье генов следует задуматься будущим родителям. Причем делать это стоит еще на этапе планирования ребенка. Если один из партнеров страдает наследственным заболеванием или является носителем «неправильного» гена, то еще до наступления беременности стоит посетить генетика, а также пройти пренатальную и неонатальную диагностику.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале отчитала пренебрегающих здоровьем россиян.

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