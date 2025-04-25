Россиянин пошел в баню Голландии и описал опыт фразой «приятнее, когда организует девушка»

Российский путешественник побывал в бане в Голландии и рассказал, почему там работают в основном девушки. О своих впечатлениях он сообщил в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Так, турист отметил, что в европейской стране легко найти сауну, поскольку местные жители очень любят париться — в одном Амстердаме он насчитал около 20 общественных бань. «Если прийти в любую общественную баню в Амстердаме — то сразу понимаешь, что голландцы любят париться с размахом. Но не просто с размахом, а чтобы были учтены все возможные нюансы», — добавил он.

К таким нюансам, по его словам, относятся ароматические свечи, арома-лампы, крема, масла, различные статуэтки, украшения и множестве светильников. Он подчеркнул, что голландцы сделали из бань настоящее место отдыха. «Гораздо приятнее, когда все это организует девушка, а не потный банщик-мужик», — такой фразой описал свой опыт блогер.

Он добавил, что чтобы лучше всего разобраться в голландской бане, надо обратиться к профессионалу, и в его случае это была банщица Вильма, которая занималась этим ремеслом в течение семи лет. «"Я всегда любила баню", — призналась девушка. — "Еще вовремя учебы в университете начала подрабатывать "бадмейстером"», — передал ее слова автор статьи.

В завершение путешественник написал, что заплатил за трехчасовой процесс 120 евро (около 11 тысяч рублей) и резюмировал, что голландцы объединили все самое лучшее в своих банях.

Ранее этот же путешественник сходил в баню в Литве и описал опыт фразой «и я, и банщица остались довольны». Он отметил, что баня была похожа на финскую сауну и что во время парения он узнал для себя что-то новое.