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09:20, 25 апреля 2025Россия

Россиянина с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой и отказались везти к врачам

V1.ru: Волгоградца с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой помощи
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жителя Волгограда с кровоизлиянием в мозг оттолкнули от машины скорой помощи и отказались везти к врачам. Об этом рассказала порталу V1.ru супруга пострадавшего россиянина.

Женщина отметила, что ее муж днем 23 апреля пожаловался на сильную головную боль. Ему вызвали бригаду медиков. По словам горожанки, скорая долго не приезжала. Отчаявшись, она отправилась с супругом в ближайшую клинику.

«В этот момент мне звонит скорая и говорит, что они приехали на место. Я прилетела к дому, застала их и просила, чтобы они помогли мужу и увезли его в больницу. Но был отказ, якобы они нас долго ждали», — поделилась россиянка.

Она подчеркнула, что фельдшер угрожал вызвать полицию, распускал руки, отпихивал их с мужем от машины и пытался захлопнуть дверь. Водитель же отменял вызов.

Спустя день муж женщины оказался на операционном столе с кровоизлиянием гипофиза.

В свою очередь в комитете здравоохранения администрации Волгоградской области заявили, что сотрудники скорой провели необходимый осмотр пациента. По их версии, мужчина сам решил не ехать в больницу.

Ранее сообщалось, что житель Москвы обвинил элитную клинику в доведении 68-летней матери до комы.

ЖЗЛ
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