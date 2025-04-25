Россиянка пойдет под суд за финансирование «Азова»

В Белгородской области осудят женщину за финансирование «Азова»

В Белгородской области осудят женщину за финансирование батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, Надежда Россинская в соцсети размещала призывы финансировать «Азов», а также сама переводила им деньги.

Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной суд для рассмотрения по существу. Она обвиняется по статьям 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»), 205.1 («Содействие террористической деятельности, связанное с его финансированием») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудят женщину за укрывательство военных ВСУ у себя в квартире.