Российский боец раскрыл детали минирования ВСУ поселков Курской области

ТАСС: ВСУ по несколько раз минируют населенные пункты Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по несколько раз дистанционно минируют одни и те же населенные пункты Курской области. Об этом рассказал командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон, его слова приводит ТАСС.

«ВСУ ночью с FPV-дронов дистанционно раскидывают ловушки обратно. Некоторые улицы, населенные пункты мы по три-четыре раза проходили, находили новые мины и взрывные устройства», — рассказал боец.

По его словам, украинские военные с помощью дронов отслеживают разминирование, после чего снова сбрасывают боеприпасы.

Ранее Мирон рассказал, что подразделения ВСУ, отступая из Курской области, оставляли ловушки для российских саперов. Он добавил, что множество мин было оставлено в полях, что создало угрозу для сельскохозяйственной техники.