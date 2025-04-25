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05:28, 25 апреля 2025Россия

Российский боец рассказал об оставленных ВСУ в Курской области ловушках

ТАСС: В Курской области ВСУ оставляли ловушки для работы саперов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Konopatov / News.ru / Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая из Курской области, оставляли ловушки для российских саперов. Об этом рассказал командир инженерно-саперного взвода «Барс-Курск» с позывным Мирон, его слова приводит ТАСС.

«Мы находим много "колокольчиков", противопехотных мин, хитрых ловушек. То есть, были разбросаны снаряды, которые четко видны, а через некоторое расстояние стоят противопехотные мины. Сапер подходит, думая, что сейчас он обозначит свою работу, в этот момент уже происходит взрыв», — рассказал боец.

По его словам, множество мин было оставлено в полях, что создало угрозу для сельскохозяйственной техники.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу анонсировал скорую зачистку всей Курской области от ВСУ. По его словам, ситуация на поле боя ежедневно меняется в сторону России. Политолог Сергей Марков предполагал, что окончательное освобождение региона может произойти до 9 мая.

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