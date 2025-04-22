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10:09, 22 апреля 2025Россия

В России назвали возможный срок полного освобождения Курской области от ВСУ

Политолог Марков: Курскую область могут полностью освободить от ВСУ к 9 мая
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Курскую область могут полностью освободить от Вооруженных сил Украины (ВСУ) к 9 мая. Этот срок в качестве возможного назвал в Telegram российский политолог Сергей Марков.

По сообщению эксперта, российским военнослужащим осталось провести зачистку лесов, окружающих населенные пункты, уже отбитые у ВСУ. «Можно предположить, что к 9 мая вся территория Курской области будет освобождена», — заявил Марков.

Ранее во вторник, 22 апреля, стало известно о полном освобождении удерживаемого ВСУ в Курской области Свято-Николаевского Белогорского монастыря. На этом фоне военблогер Юрий Подоляка заявил об ужесточении столкновений в приграничье.

Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с августа 2024 года.

ЖЗЛ
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