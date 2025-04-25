РИА Новости: Бойцы ВСУ убили пожилую пару и изнасиловали их внучку в ДНР

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курдюмовском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) убили пожилую супружескую пару и изнасиловали их 17-летнюю внучку. Об этом рассказал российский боец с позывным Махатма в беседе с РИА Новости.

«Как выяснилось потом, там внучка жива осталось, и она рассказала, что (семья) не захотела уезжать никуда, что они всю жизнь там прожили. Националистам это не понравилось, они подумали, что те на нашей стороне, и избавились от бабушки с дедушкой», — рассказал боец.

Он уточнил, что пострадавшая девушка выжила и впоследствии была эвакуирована в безопасное место.

Ранее бывший морпех ВСУ Денис Рашпля рассказал, что убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя. Он добавил, что открывал огонь по мирным жителям с 4 марта по 9 апреля 2022 года и отметил, что были военнослужащие ВСУ, которые отказывались открывать огонь по гражданскому населению.