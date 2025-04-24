Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:21, 24 апреля 2025Бывший СССР

Пленный солдат ВСУ признался в убийствах мирных жителей

Пленный солдат ВСУ рассказал, что убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бывший морпех Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Рашпля рассказал, что убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, помимо убийств он совершил девять покушений. Он признался, что понимал, что стрелял по мирным жителям. Рашпля добавил, что открывал огонь по мирным жителям с 4 марта по 9 апреля 2022 года и отметил, что были военнослужащие ВСУ, которые отказывались открывать огонь по гражданскому населению. Он заключил, что можно было отказаться стрелять по людям.

Ранее пленный солдат ВСУ Роман Куликов рассказал об оставленных на поле боя командирами тяжелораненых военных. По его словам, он вместе с бойцами, у которых были открытые переломы ног и перелом таза, остался в блиндаже, который позже был уничтожен, после чего военнослужащие ВСУ попали в плен.

До этого российские силовики рассказали о сдаче в плен солдат ВСУ целыми группами. Сообщается, что сейчас украинские военные не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу предупредил о планах Европы полностью подготовиться к военной конфронтации с Россией. Когда может вспыхнуть конфликт?

    Российские военные совершили рывок в ДНР

    Глава Минпромторга оценил нехватку кадров в российской промышленности

    Финансировавшему международных террористов россиянину дали срок

    Лидер «Касты» обжаловал статус иноагента в суде

    Глава Рособрнадзора ответил на вопрос об отмене ЕГЭ для одной категории учеников

    Российские военные уничтожили пункты размещения личного состава ВСУ в Сумской области

    В Абхазии оценили возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией

    Китай впервые представил широкой общественности грунт с обратной стороны Луны

    Боец ВСУ взял заложника и заставил его везти себя в Киев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости