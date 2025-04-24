Пленный солдат ВСУ рассказал, что убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя

Бывший морпех Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Рашпля рассказал, что убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, помимо убийств он совершил девять покушений. Он признался, что понимал, что стрелял по мирным жителям. Рашпля добавил, что открывал огонь по мирным жителям с 4 марта по 9 апреля 2022 года и отметил, что были военнослужащие ВСУ, которые отказывались открывать огонь по гражданскому населению. Он заключил, что можно было отказаться стрелять по людям.

Ранее пленный солдат ВСУ Роман Куликов рассказал об оставленных на поле боя командирами тяжелораненых военных. По его словам, он вместе с бойцами, у которых были открытые переломы ног и перелом таза, остался в блиндаже, который позже был уничтожен, после чего военнослужащие ВСУ попали в плен.

До этого российские силовики рассказали о сдаче в плен солдат ВСУ целыми группами. Сообщается, что сейчас украинские военные не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах.