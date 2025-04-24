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04:14, 24 апреля 2025Бывший СССР

Российские силовики рассказали о сдаче в плен бойцов ВСУ целыми группами

ТАСС: Российские силовики сообщили о случаях сдачи в плен ВСУ целыми группами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах в зоне ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен группами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, российские военные уничтожают резервы противника артиллерией, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и барражирующими боеприпасами — сейчас солдаты ВСУ не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах.

«Участились случаи, когда вэсэушники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами», — указал источник ТАСС.

Ранее пленный солдат ВСУ сообщил, что командование забрасывало в Курскую область роты заключенных из украинских тюрем. Как утверждал военнопленный, командовали ими тоже уголовники.

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