Российский пенсионер выжил после двух огнестрельных ранений головы от неизвестного

В Ингушетии разыскивается стрелок, дважды выстреливший в голову пенсионеру

В Ингушетии правоохранители устанавливают личность стрелка, дважды выстрелившего в голову 71-летнему пенсионеру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по республике.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Сейчас устанавливается местоположение злоумышленника.

По данным следствия, ЧП произошло 24 апреля в Карабулаке в подъезде многоквартирного дома, расположенного на улице Осканова. Фигурант не менее двух раз выстрелил в голову пострадавшему. Решив, что мужчина получил несовместимые с жизнью ранения, он скрылся. Пенсионера доставили в больницу Назрани. Врачи диагностировали у него касательное ранение теменной области головы и проникающее ранение шеи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре неизвестные несколько раз выстрелили в 46-летнего мужчину и скрылись.