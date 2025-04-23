Неизвестные несколько раз выстрелили в россиянина около школы

МВД: В Краснодаре неизвестные расстреляли мужчину около школы

В Краснодаре неизвестные несколько раз выстрелили в 46-летнего мужчину и скрылись. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным канала, двое мужчин подошли к местному жителю на улице Гидростроителей около школы и выстрелили в него. Затем нападавшие убежали.

Пострадавшего госпитализировали, у него огнестрельные ранения ног. Полицейские нашли семь гильз и патрон на месте происшествия. Сейчас сотрудники разыскивают подозреваемых. Очевидцы рассказали, что один из них среднего телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы темные и борода, уточняет Telegram-канал Shot. Он был одет в черную кофту, белую футболку и черные спортивные штаны.

Ранее стало известно, что на Камчатке предстанет перед судом 66-летний россиянин, учинивший расправу над гендиректором гостиничного комплекса.

