Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:17, 23 апреля 2025Силовые структуры

Неизвестные несколько раз выстрелили в россиянина около школы

МВД: В Краснодаре неизвестные расстреляли мужчину около школы
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодаре неизвестные несколько раз выстрелили в 46-летнего мужчину и скрылись. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным канала, двое мужчин подошли к местному жителю на улице Гидростроителей около школы и выстрелили в него. Затем нападавшие убежали.

Пострадавшего госпитализировали, у него огнестрельные ранения ног. Полицейские нашли семь гильз и патрон на месте происшествия. Сейчас сотрудники разыскивают подозреваемых. Очевидцы рассказали, что один из них среднего телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы темные и борода, уточняет Telegram-канал Shot. Он был одет в черную кофту, белую футболку и черные спортивные штаны.

Ранее стало известно, что на Камчатке предстанет перед судом 66-летний россиянин, учинивший расправу над гендиректором гостиничного комплекса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о серии взрывов в «Москва-Сити»

    Раскрыт секрет отрезанного уха террориста из «Крокуса». Кто и зачем это сделал?

    Российский губернатор описал обстановку в районе взрывов на территории воинской части

    Основателю «Русагро» Мошковичу заявили иск на 999 миллионов рублей

    На Байкале разлилось четыре тонны нефти

    Горящий автомобиль на парковке «Москвы-Сити» попал на видео

    Брокенский призрак появился в российском регионе

    В Турции началась оценка ущерба от землетрясения

    Стало известно сорвавшее переговоры в Лондоне действие Украины

    Россиянин выстрелил в зятя во время охоты на уток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости