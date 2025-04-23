Россиянин предстанет перед судом за расправу над гендиректором гостиничного комплекса

На Камчатке россиянин пойдет под суд за расправу над главой гостиницы

На Камчатке предстанет перед судом 66-летний россиянин, учинивший расправу над гендиректором гостиничного комплекса. Об этом в своем Telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, с 2013 года обвиняемый проживал в гостиничном комплексе «Петропавловск» на основании устных доверенностей с бывшей владелицей, которой он передал свою долю в бизнесе. Так было, пока женщина не скончалась. Новый наследник отверг старые договоренности, начался конфликт.

В один из дней пожилой мужчина достал из сейфа своего номера гладкоствольное огнестрельное оружия, пришел в кабинет нового гендиректора и выстрелил, ранение оказалось не совместимо с жизнью.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) россиянину дали 17 лет строгого режима за расправу с родственниками после спора о наследстве.