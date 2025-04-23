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07:14, 23 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за расправу над гендиректором гостиничного комплекса

На Камчатке россиянин пойдет под суд за расправу над главой гостиницы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

На Камчатке предстанет перед судом 66-летний россиянин, учинивший расправу над гендиректором гостиничного комплекса. Об этом в своем Telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, с 2013 года обвиняемый проживал в гостиничном комплексе «Петропавловск» на основании устных доверенностей с бывшей владелицей, которой он передал свою долю в бизнесе. Так было, пока женщина не скончалась. Новый наследник отверг старые договоренности, начался конфликт.

В один из дней пожилой мужчина достал из сейфа своего номера гладкоствольное огнестрельное оружия, пришел в кабинет нового гендиректора и выстрелил, ранение оказалось не совместимо с жизнью.

Ранее в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) россиянину дали 17 лет строгого режима за расправу с родственниками после спора о наследстве.

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