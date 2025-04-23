Работа следователей на месте стрельбы по мужчине в Краснодаре попала на видео

На видео попала работа следователей на месте преступления в Краснодаре, где ранее неизвестные несколько раз выстрелили в 46-летнего мужчину. Ролик «Ленте.ру» предоставили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.
На кадрах видно, как работник СК осматривает автомобиль с отверстием от пули на заднем стекле и лежащую на асфальте кофту.
По версии следствия, все произошло около школы на улице Гидростроителей. Двое мужчин подошли к местному жителю, выстрелили в него и убежали. Сейчас их разыскивает полиция.
Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями ног.