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19:26, 23 апреля 2025Силовые структуры

Работа следователей на месте стрельбы по мужчине в Краснодаре попала на видео

СК показал кадры с места расстрела мужчины около школы в Краснодаре
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Неизвестные несколько раз выстрелили в россиянина около школы

На видео попала работа следователей на месте преступления в Краснодаре, где ранее неизвестные несколько раз выстрелили в 46-летнего мужчину. Ролик «Ленте.ру» предоставили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

На кадрах видно, как работник СК осматривает автомобиль с отверстием от пули на заднем стекле и лежащую на асфальте кофту.

По версии следствия, все произошло около школы на улице Гидростроителей. Двое мужчин подошли к местному жителю, выстрелили в него и убежали. Сейчас их разыскивает полиция.

Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельными ранениями ног.

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