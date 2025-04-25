Посол России Любинский: Власти Австрии игнорируют годовщину освобождения Вены

Решение властей Австрии игнорировать годовщину освобождения Вены Красной Армией — безпринципное и безнравственное. В этом австрийское правительство уличил российский посол в Вене Дмитрий Любинский, его заявление прозвучало во время музыкального вечера в посольстве, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что 2025 год для России и стран СНГ значим в первую очередь благодаря памятной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев. К глубокому сожалению, такой памятной даты более нет в политическом календаре австрийских властей», — сказал Любинский.

Посол уточнил, что для российской стороны в связис этим становится еще важнее задача достойно почтить память 38 тысяч бойцов, которые отдали жизни ради будущих поколений австрийцев.

Любинский также рассказал, что в День Победы 9 мая на Центральном кладбище в Вене и у памятника советскому воину-освободителю стартует шествие «Бессмертного полка», оно завершится концертом на Шварценбергплатц. Его организует российское посольство, перед собравшимися выступят солисты из Москвы.

9 мая 2024 года люди с украинскими флагами попытались сорвать шествие в честь Дня Победы в центре Вены. Они выкрикивали лозунги и препятствовали шествию «Бессмертного полка», но были оттеснены полицией.