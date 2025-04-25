Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:39, 25 апреля 2025Мир

Российский посол уличил Австрию в игнорировании годовщины освобождения Вены

Посол России Любинский: Власти Австрии игнорируют годовщину освобождения Вены
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Решение властей Австрии игнорировать годовщину освобождения Вены Красной Армией — безпринципное и безнравственное. В этом австрийское правительство уличил российский посол в Вене Дмитрий Любинский, его заявление прозвучало во время музыкального вечера в посольстве, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что 2025 год для России и стран СНГ значим в первую очередь благодаря памятной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В Австрии мы уже совместно реализовали широкий комплекс мемориальных мероприятий. В том числе 13 апреля, в день героического освобождения Вены от гитлеровцев. К глубокому сожалению, такой памятной даты более нет в политическом календаре австрийских властей», — сказал Любинский.

Посол уточнил, что для российской стороны в связис этим становится еще важнее задача достойно почтить память 38 тысяч бойцов, которые отдали жизни ради будущих поколений австрийцев.

Любинский также рассказал, что в День Победы 9 мая на Центральном кладбище в Вене и у памятника советскому воину-освободителю стартует шествие «Бессмертного полка», оно завершится концертом на Шварценбергплатц. Его организует российское посольство, перед собравшимися выступят солисты из Москвы.

9 мая 2024 года люди с украинскими флагами попытались сорвать шествие в честь Дня Победы в центре Вены. Они выкрикивали лозунги и препятствовали шествию «Бессмертного полка», но были оттеснены полицией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сдача территорий в Харьковской области и проход через Днепр. США могут выдвинуть России новые требования по Украине

    Способ распространения инструкций по сдаче в плен для ВСУ раскрыли

    Стармер заявил об ошибочной тактике США в отношении Украины

    Открыли способ избавления от аллергии на орехи

    Жители Крыма сообщили о массовом налете украинских БПЛА

    В США назвали невыполнимые требования Зеленского

    Участник телешоу подал в суд на свою экранную невесту из-за клеветы

    Популярная 53-летняя актриса в ярком купальнике прогулялась по пляжу

    Российский школьник спас выпавшего из окна девятого этажа ребенка

    Российский посол уличил Австрию в игнорировании годовщины освобождения Вены

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости