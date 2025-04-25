Российский школьник спас выпавшего из окна девятого этажа ребенка

Школьник спас выпавшего из окна девятого этажа ребенка в Домодедово

Школьник спас выпавшего из окна девятого этажа четырехлетнего ребенка в Домодедово. Об этом сообщает администрация городского округа Домодедово в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице Курыжова. Ученик шестого класса заметил, как ребенок падает, мгновенно среагировал, подбежал и поймал его. Ребенок не ударился о землю, но получил незначительный перелом. Его доставили в Детский клинический центр имени Рошаля.

Ранее в Приморском крае школьник воткнул в глаз однокласснице ручку. После проведения операции, которая длилась 4,5 часа, девочке удалось сохранить зрение. По факту случившегося возбудили уголовные дела.