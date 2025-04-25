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16:02, 25 апреля 2025Путешествия

Рой комаров проник в самолет и заставил пассажиров молиться о скорейшей посадке

DM: Рой комаров проник в самолет IndiGo и напугал пассажиров рейса в Индии
Алина Черненко

Рой комаров проник в самолет авиакомпании IndiGo и напугал пассажиров, заставив их молиться о скорейшей посадке. Инцидент попал на видео, которое публикует британский таблоид Daily Mail (DM).

Уточняется, что случай произошел на рейсе из Лакхнау в Дели, Индия. На размещенных в сети кадрах недоумевающие путешественники отмахиваются от назойливых насекомых и чешут кожу. Затем камера показывает комаров, которые кружат по салону и сидят на багажных полках.

По словам пассажиров, экипаж не смог решить внезапно возникшую проблему. Для борьбы с насекомыми им лишь предложили средства на основе лемонграсса.

«Авиакомпаниям все равно, аэропорты не могут заняться борьбой с насекомыми, и от пассажиров ждут, что они просто будут спокойно к этому относиться, — возмутилась одна из путешественниц, Маниша Панде. — Позор IndiGo, аэропорту Лакхнау и всем, кто отвечает там за санитарию».

Ранее пассажирка самолета другой иностранной авиакомпании, American Airlines, нашла ползущего по ноге клопа. Она сфотографировала насекомое и выложила снимок в сеть.

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