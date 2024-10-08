Ползущий по ноге пассажирки самолета клоп попал на фото и привел в ужас пользователей сети

Пассажирка самолета American Airlines нашла ползущего по ее ноге клопа и сфотографировала его. Попавшее на снимок насекомое привело в ужас пользователей Reddit, где и был опубликован пост.

Автор отметила, что инцидент произошел на рейсе из Нью-Йорка в Детройт. На снимке клоп изображен на салфетке крупным планом. Чем именно закончилась история, не уточняется, однако публикация стала вирусной.

Некоторые пользователи сети шутили над ситуацией, другие же сильно испугались, заметив, что насекомые могли отложить яйца в самолете. «Клоп, как и мы, выбрал авиакомпанию с самыми низкими тарифами», «Просто отлично. Мне сегодня вечером надо на трансатлантический рейс», «А люди продолжают летать с АА. Это же просто вишенка на торте», — писали юзеры.

Ранее другие пассажиры самолета в Индии увидели на борту рептилию и вынудили экипаж охотиться за ней с ведрами. Уточняется, что инцидент произошел на борту авиакомпании IndiGo.