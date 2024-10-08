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19:01, 8 октября 2024Путешествия

Ползущий по ноге пассажирки самолета клоп попал на фото и привел в ужас пользователей сети

Фото: @HaddawayThrowaway978 / Reddit

Пассажирка самолета American Airlines нашла ползущего по ее ноге клопа и сфотографировала его. Попавшее на снимок насекомое привело в ужас пользователей Reddit, где и был опубликован пост.

Автор отметила, что инцидент произошел на рейсе из Нью-Йорка в Детройт. На снимке клоп изображен на салфетке крупным планом. Чем именно закончилась история, не уточняется, однако публикация стала вирусной.

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Некоторые пользователи сети шутили над ситуацией, другие же сильно испугались, заметив, что насекомые могли отложить яйца в самолете. «Клоп, как и мы, выбрал авиакомпанию с самыми низкими тарифами», «Просто отлично. Мне сегодня вечером надо на трансатлантический рейс», «А люди продолжают летать с АА. Это же просто вишенка на торте», — писали юзеры.

Ранее другие пассажиры самолета в Индии увидели на борту рептилию и вынудили экипаж охотиться за ней с ведрами. Уточняется, что инцидент произошел на борту авиакомпании IndiGo.

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      Марк Успенский
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