Российская компания пригрозила подать в суд на Германию

FT: «Русал» пригрозил Германии судом за решение о ликвидации банка OWH

Один из крупнейших в мире производителей алюминия «Русал» пригрозил властям Германии судом за «экспроприацию» его дочерней компании RTI, под чем подразумевается решение о выплате 213 миллионов евро ликвидируемому банку OWH SE. Об этом со ссылкой на письмо российской компании исполняющему обязанности канцлера Олафу Шольцу сообщает Financial Times.

Дело связано с соглашением о хеджировании, которое RTI заключила с банком VTB Bank Europe, дочерней структурой ВТБ, для защиты от валютных рисков. После начала боевых действий на Украине Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) ввело санкции в отношении ВТБ и отстранило его от управления своей дочкой.

Доверительный управляющий, которой получил право управления структурой, в апреле 2023 года решил ликвидировать ее. Позднее в том же году название поменяли на OWH, а в августе 2024 года Европейский центральный банк и BaFin аннулировали лицензию банка.

Ликвидация еще не завершена, она может растянуться на несколько лет. Однако этот процесс не помешал OWH передать RTI требования о внесении дополнительного обеспечения. А когда компания отказалась сделать это, сославшись на возможное нарушение санкций, Лондонский арбитражный суд поддержал банк и присудил ему 213 миллионов евро.

Теперь RTI хочет оспорить это решение. В компании указывают, что OWH является «дочкой» организации, в отношении которой введены ограничительные меры, а выплата в адрес ликвидаторов банка принесет им огромную непредвиденную прибыль.

В ноябре прошлого года «Русал» объявил о сокращении выпуска на 6,6 процента и начале оптимизации производства из-за негативной конъюнктуры. Речь шла о росте стоимости глинозема на мировых рынках и переизбытка производства, которое не позволяет повышать цены для компенсации растущих издержек на покупку сырья.