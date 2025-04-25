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03:06, 25 апреля 2025Мир

Состояние здоровья бывшего президента Бразилии ухудшилось

Состояние здоровья экс-президента Бразилии Болсонару ухудшилось
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару ухудшилось. Об этом говорится в медицинском бюллетене больницы DF Star, опубликованном на странице политике в социальной сети X.

Политик остается в отделении интенсивной терапии после очередной абдоминальной операции. «Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб», — сообщили врачи.

Медики планируют провести новые диагностические исследования с помощью визуализирующих методов.

Ранее Жаиру Болсонару предъявили обвинения в присвоении государственного имущества, а также участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях. Позднее стало известно, что он также обвиняется в попытке осуществления государственного переворота и насильственной отмене демократического верховенства закона в 2022 году.

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