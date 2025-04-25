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18:36, 25 апреля 2025Из жизни

Способную дышать на суше хищную рыбу призвали ловить и потрошить

Жителей штата Миссури призвали потрошить хищных змееголовов
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Vladimir Konstantinov / Shutterstock / Fotodom  

Департамент охраны природы американского штата Миссури (MDC) призвал местных жителей ловить змееголовов и съедать их. Об этом пишет People.

Хищные азиатские рыбы, способные дышать на суше, захватили несколько американских штатов. Ранее Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США включила змееголовов в список инвазивных видов, на которые следует охотиться.

Представители MDC объяснили, что эти рыбы расправляются с местными видами и воруют их ресурсы. Согласно заявлению департамента, змееголовам следует отрезать головы, потрошить их, готовить, например, на гриле.

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Змееголов (Channa argus) — пресноводная рыба. Ее голова по форме напоминает змеиную, откуда и появилось соответствующее название. Кроме того, змееголовы, как и змеи, могут ползать по земле и перемещаться так между водоемами.

Рыба достигает метра в длину и весит до десяти килограммов. Как правило, змееголовы избегают людей, но могут стать агрессивными, если человек приблизится к их икринкам.

Ранее сообщалось, что азиатские шершни Vespa velutina расплодились на острове Джерси, коронном владении Великобритании в проливе Ла-Манш, и стали угрожать местной экосистеме. Местных жителей призвали фотографировать увиденных шершней и сообщать о них через специальное приложение.

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