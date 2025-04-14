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21:02, 14 апреля 2025Из жизни

Огромные шершни-убийцы захватили остров

Огромные шершни-убийцы расплодились на острове Джерси
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Peter Suppa / Shutterstock / Fotodom

Азиатские шершни Vespa velutina расплодились на острове Джерси, коронном владении Великобритании в проливе Ла-Манш, и стали угрожать местной экосистеме. Об этом пишет The Times.

На острове насчитывается около 260 маток шершней-убийц. В прошлом году их было в 10 раз меньше. Джон Де Картерет, основатель организации по истреблению шершней Jersey Asian Hornet Group, отметил, что они проснулись слишком рано. По его мнению, теплая весна может поспособствовать тому, что огромные насекомые захватят остров и начнут охоту на местных медоносных пчел.

Ян Кэмпбелл из Британской ассоциации пчеловодов рассказал, что шершни нападают на пчел, потому что это социальные насекомые: они собираются в группы, поэтому с ними легче расправляться. «Это похоже на шведский стол», — объяснил он.

По словам Кэмпбелла, гнездо азиатских шершней обычно состоит из двух-трех тысяч особей. За один сезон они способны поглотить более 11 килограммов других насекомых — например, 90 тысяч пчел.

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Шершни Vespa velutina являются инвазивным видом. Министерство продовольствия и сельского хозяйства Великобритании намерено предотвратить их распространение. Местных жителей призвали фотографировать увиденных шершней и сообщать о них через специальное приложение.

Сами по себе Vespa velutina не представляют опасности для людей, однако их укус способен вызывать серьезную аллергическую реакцию.

Известно, что Vespa velutina попали в Европу через Францию в 2004 году и с тех пор распространились по всему континенту. В 2016 году опасных шершней впервые заметили в Великобритании. Они продолжают прибывать в страну через Ла-Манш.

Ранее Департамент сельского хозяйства США объявил, что страна наконец одолела гигантских азиатских шершней Vespa mandarinia, угрожавших местной экосистеме. Предполагается, что в Америку они попали в цветочных горшках и транспортных контейнерах, которые привезли по морю из Азии, в том числе из Китая.

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