Небо над одним государством стало «кровавым» и попало на видео

Жители Австралии стали свидетелями появления «кровавого неба». Необычное погодное явление попало на видео, кадры публикует «Подъем».
На выложенных кадрах видно, что небо над частью государства стало кроваво-красным, и при съемке объектов видео выглядит будто обработанным фильтром.
Отмечается, что небо стало кровавым из-за циклона «Нарелл», который поднял в воздух большое количество пыли.
Ранее сообщалось, что в Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. Проблемы из-за экстремальных дождей возникли не только в столице Дагестана, где произошло подтопление около 20 частных домовладений, но и в других частях республики.