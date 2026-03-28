15:24, 28 марта 2026Экономика

Небо над одним государством стало «кровавым» и попало на видео

Жители Австралии стали свидетелями появления кровавого неба
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Жители Австралии стали свидетелями появления «кровавого неба». Необычное погодное явление попало на видео, кадры публикует «Подъем».

На выложенных кадрах видно, что небо над частью государства стало кроваво-красным, и при съемке объектов видео выглядит будто обработанным фильтром.

Отмечается, что небо стало кровавым из-за циклона «Нарелл», который поднял в воздух большое количество пыли.

Ранее сообщалось, что в Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильных ливней. Проблемы из-за экстремальных дождей возникли не только в столице Дагестана, где произошло подтопление около 20 частных домовладений, но и в других частях республики.

