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09:44, 25 апреля 2025Путешествия

Стала известна судьба единственного выжившего при крушении самолета в Таиланде

Thai PBS: При крушении легкомоторного самолета в Таиланде выжил один человек
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Nitinut380 / Shutterstock / Fotodom

Пилот легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Таиланде, оказался жив. Судьба единственного выжившего при авиакатастрофе стала известна изданию Thai PBS.

Так, по информации представителя полиции, летчик Чатуронг Ваттанапрайсарн в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии под пристальным наблюдением врачей. Прежде он числился в списке жертв.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в море в городе Ча-Ам в провинции Петчабури примерно в 100 метрах от берега. В результате крушения не выжили пять пассажиров — среди них были представители правоохранительных органов и механики.

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