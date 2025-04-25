Стала известна судьба единственного выжившего при крушении самолета в Таиланде

Thai PBS: При крушении легкомоторного самолета в Таиланде выжил один человек

Пилот легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Таиланде, оказался жив. Судьба единственного выжившего при авиакатастрофе стала известна изданию Thai PBS.

Так, по информации представителя полиции, летчик Чатуронг Ваттанапрайсарн в настоящее время находится в больнице в критическом состоянии под пристальным наблюдением врачей. Прежде он числился в списке жертв.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в море в городе Ча-Ам в провинции Петчабури примерно в 100 метрах от берега. В результате крушения не выжили пять пассажиров — среди них были представители правоохранительных органов и механики.